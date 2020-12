Der Höhenflug der Digitalwährung Bitcoin hält an. Am Donnerstagmorgen kostete die bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp beinahe 23.000 Dollar. Im Minutentakt werden aktuell neue Rekordhochs aufgestellt.Der Bitcoin ist nicht aufzuhalten: In 24 Stunden legte die Kryptowährung knapp 18 Prozent zu. Im Wochenverlauf stieg der Bitcoin damit inzwischen über 4.000 Dollar oder etwas mehr ...

