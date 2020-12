Es scheint so, als würde die Panik bei der BioNTech-Aktie ausbrechen! Die Anleger sehen wohl kein allzu großes Potenzial mehr in der Aktie und beginnen, die Gewinne einzusacken und diese Aktie zu verlassen. Momentan werden eine Menge Aktien abgestoßen und das Wertpapier bricht unter dieser Last völlig in sich zusammen. Muss man da nun schnell mitgehen oder ist das nur eine schlechte Phase?

Anleger-Tipp: Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...