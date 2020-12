Wegen der überdurchschnittlich hohen Nachfrage hat Hellofresh die Prognose für 2020 gleich mehrfach angehoben. Inzwischen rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum um 107 bis 112 Prozent. 2019 war der Erlös des Konzerns um 41 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro gestiegen.Mittelfristig - also in den kommenden fünf bis sechs Jahren - will Hellofresh einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erreichen. ...

