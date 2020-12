Damit verstärkt er das Kontrollgremium des Unternehmens, an dessen Spitze Firmengründer Manfred Zollner senior steht. Johann Weber kam 1977 als Serviceleiter Unterhaltungselektronik zu Zollner Elektronik und übernahm nach mehreren Leitungsfunktionen im Unternehmen 2001 den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Heute ist das Unternehmen an 20 Standorten vertreten und beschäftigt 11.000 Mitarbeiter, an dessen Expansion und Erfolg Weber maßgeblich beteiligt ...

