Die Envirochemie-Gruppe übernimmt das Wasseraufbereitungs-Unternehmen Industrial Water Management (IWM) und weitet damit seine Marktpräsenz mit Dienstleistungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung in Irland aus. Mit der Übernahme von IWM stärkt die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen in diesem Marktsegment und erweitert ihr Leistungsspektrum. Envirochemie erhält so eine feste Präsenz in Irland, ...

