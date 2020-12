Dabei investiert die TX Group als Lead-Investor in einer Series-A-Finanzierungsrunde in den Vermögensverwalter, wie sie am Donnerstag mitteilte.Das Schweizerisch-finnische Unternehmen Selma Finance verfüge über Niederlassungen in Zürich und Helsinki. Mit seinem Smart-Advisor Selma biete das Fintech massgeschneiderte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...