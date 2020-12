Zum 1. Dezember 2020 tritt Mike Günther in die Geschäftsführung von Colordruck Baiersbronn W. Mack GmbH & Co. KG ein und übernimmt die Verantwortung für den kaufmännischen Bereich. Er folgt auf Thomas Pfefferle, der im Frühjahr 2020 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Günther war zuvor über 20 Jahre in der Industrie tätig und bringt mehr als 13 Jahre Erfahrung als kaufmännischer Leiter, Prokurist ...

