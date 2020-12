Danke und auf Wiedersehen, im neuen Jahr!

Ich wünsche Dir die Zeit für Stille und einen aufrechten Blick für das was wirklich zählt! Mit diesen Worten möchte ich mich von ihnen, werte Kunden, aus dem Jahr 2020 verabschieden. Eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, ein wenig Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft wünschen wir von ganzem Herzen. Ihnen allen ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest! Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Ein ...

