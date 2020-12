Mit einem Gespür für Entwicklungen und Zukunftsmärkte hat sich Gizeh Verpackungen immer wieder neu erfunden: Von den Anfängen als Hersteller von "Cigarettenpapier" zu einem Anbieter für technisch anspruchsvolle Kunststoffverpackungen. Jetzt feiert das familiengeführte Unternehmen 100-jähriges Jubiläum. Innovationskraft, Beständigkeit und Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter - so lautet laut Ralf Jung das Erfolgsrezept von Gizeh Verpackungen. Jung ist seit 1998 Gesellschafter und Geschäftsführer der Gizeh Gruppe. "Das sind Werte, für die Gizeh von Anfang an gestanden hat, und die wir heute noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...