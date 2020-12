Die Bawag belohnt ihre MitarbeiterInnen mit einer Sonderprämie in Höhe von 300 Euro pro Person. Schon im zweiten Quartal wurde eine Sonderprämie für all jene Filialmitarbeiter eingeführt, die "an vorderster Front" arbeiten. CEO Anas Abuzaakouk: "Wir sind stolz auf all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in diesem Jahr mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz für unsere Kunden und Communities vor Ort einsetzen und wahrlich das Beste der Banking Community repräsentieren. Als Zeichen der Anerkennung für dieses außerordentliche Engagement haben wir beschlossen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Sonderprämie zu bezahlen". Außerdem verzichtete der Vorstand freiwillig auf einen allfälligen Bonus ...

