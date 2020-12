Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof -0,86% auf 161,4, davor 6 Tage im Plus (10,75% Zuwachs von 147 auf 162,8), S Immo -0,24% auf 16,42, davor 4 Tage im Plus (3,52% Zuwachs von 15,9 auf 16,46), Verbund -0,55% auf 63,7, davor 3 Tage im Plus (8,01% Zuwachs von 59,3 auf 64,05), Porr -1,67% auf 12,98, davor 3 Tage im Plus (8,02% Zuwachs von 12,22 auf 13,2), Bawag-1,12% auf 37,02, davor 3 Tage im Plus (3,03% Zuwachs von 36,34 auf 37,44), Lenzing -1,89% auf 77,8, davor 3 Tage im Plus (7,16% Zuwachs von 74 auf 79,3), AT&S -0,23% auf 21,95, davor 3 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 20,65 auf 22), Andritz -0,11% auf 36,94, davor 3 Tage im Plus (1,87% Zuwachs von 36,3 auf 36,98), Uniqa -0,31% auf 6,45, davor 3 Tage im Plus (2,37% Zuwachs von 6,32 auf 6,47), Semperit +0,2% auf 24,45, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...