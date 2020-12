Die aktuell längste Serie: Baidu mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 32.16%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Donnerstag ThyssenKrupp mit 11,27% auf 7,90 (341% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,70%) vor Valneva mit 8,23% auf 8,42 (788% Vol.; 1W 23,28%) und Evotec mit 5,81% auf 28,25 (196% Vol.; 1W 7,87%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -3,83% auf 59,29 (206% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,11%), AMS mit -3,45% auf 17,76 (121% Vol.; 1W -0,50%), HelloFresh mit -3,22% auf 58,55 (130% Vol.; 1W 1,56%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7566,17 Mio.), Berkshire Hathaway (3320,98) und Nestlé (1651,87). Umsatzausreisser nach ...

