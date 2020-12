Der heimische Markt konnte ebenfalls zulegen, mit einem Plus von 0,1% verzeichnete der ATX den vierten Gewinntag in Folge. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen war wieder einmal ziemlich dünn, bis zum Jahreswechsel stehen auf Unternehmensebene auch keine Quartalszahlen mehr zur Veröffentlichung an. Der Anlagenbauer Andritz meldete die Lieferung elektromechanischer Ausrüstungen für das neue Wasserkraftwerk Sambangalou im westafrikanischen Senegal, der rund 100 Millionen Euro schwere Auftrag wird im Konsortium mit Vinci Konstruktion abgewickelt, die Aktie reagierte kaum auf diese Meldung und schloss mit einem Minus von 0,1%. Die Banken hatten einen schwachen Tag und verhinderten eine bessere Entwicklung des Index, die Bawag schloss mit einem Minus von 1,1%, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...