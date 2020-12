Die erneuten Spannungen zwischen den USA und China sorgten am Freitag in Asien und an den Terminmärkten für schlechte Stimmung. Der Future für den S&P 500 zog sich von seinem Rekordhoch zurück und fiel im Stunden-Chart kurzzeitig unter das untere Bollinger Band bei 3.700 Punkten. Reuters berichtete, dass die USA sich darauf vorbereiten, den Chip-Hersteller SMIC und Dutzende anderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...