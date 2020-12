Die Immofinanz erweitert ihr Stop Shop-Portfolio um acht auf insgesamt 98 Standorte. Aktuell werden sechs voll vermietete Retail Parks in Serbien und Tschechien mit einer vermietbaren Fläche von rund 43.000 m² erworben. Verkäufer ist der belgische Investor Mitiska Reim. Außerdem hat die Immofinanz im 4. Quartal 2020 den Zukauf eines ebenfalls voll vermieteten Fachmarktzentrums in Voitsberg, mit einer Fläche von rund 5.500 m² abgeschlossen. In Kroatien wird das Portfolio um eine Immobilie in der Stadt Ludbreg ergänzt. Die erwarteten jährlichen Mieterlöse der neu erworbenen Immobilien belaufen sich laut Immofinanz auf rund 5,7 Mio. Euro. Die Bruttorenditen betragen je Immobilie bis zu 8,9 Prozent (etwa in Serbien). Mit durchschnittlich 7,7 ...

