Martin Poiger in den Vorstand der Europäischen Judo Union gewählt (c) EJU Judo-Austria-Präsident Martin Poiger wurde am Mittwoch bei der 72. ordentlichen Hauptversammlung des Europäischen Judoverbandes neu in den 15-köpfigen EJU-Vorstand gewählt. Das Mandat gilt für vier Jahre. Martin Poiger fungierte in seiner Funktion als EJU-Bürodirektor als Gastgeber der dreistündigen […]

