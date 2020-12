Der Franken zieht derweil zu den Hauptwährungen etwas an. Das EUR/CHF-Währungspaar wird aktuell zu 1,0821 gehandelt nach 1,0845 am frühen Morgen oder am Vorabend.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,2250 US-Dollar. Am Donnerstag hatte sie mit 1,2273 US-Dollar noch den höchsten Stand seit April 2018 erreicht. Der Franken zieht derweil zu den Hauptwährungen etwas an. Das EUR/CHF-Währungspaar wird aktuell zu 1,0821 gehandelt nach 1,0845 am frühen Morgen oder am Vorabend.

Den vollständigen Artikel lesen ...