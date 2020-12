Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Tesla (TSLA.US) werden den heutigen Handel voraussichtlich auf einem Allzeithoch eröffnen. Die Aktie könnte während des heutigen Handels eine erhöhte Volatilität erfahren, da es die letzte Sitzung vor der Aufnahme in den berühmten S&P 500 Index sein wird. Da Tesla die größte Aufnahme in den Index in der Geschichte sein wird, müssen indexfolgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...