Wienerberger kauft in den USA zu, und zwar das in Georgia beheimatete Unternehmen Meridian Brick - den Angaben zufolge kapazitätsmäßig größten Produzenten von Fassadenlösungen in den USA mit "starker Marktposition in Kanada", wie Wienerberger mitteilt. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt vorbehaltlich üblicher Anpassungen 250 Mio. Dollar. Wienerberger-CEO Heimo Scheuch: "Diese Akquisition ist unsere größte Übernahme seit fünfzehn Jahren. Wir erweitern unser Angebot in Nordamerika ganz wesentlich, schaffen einen neuen Marktführer und damit eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum". Mit über 1.000 Mitarbeitern in 20 Werken in den USA und Kanada erwirtschaftete Meridian Brick im letzten Geschäftsjahr (zum ...

