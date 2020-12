Im Interview mit fondsprofessionell gibt sich Wiener Privatbank-Vorstand Eduard Berger zwar optimistisch, was die Entwicklung des ATX anbelangt, aber eher weniger zuversichtlich, was größere Börsengänge in Wien anbelangt. Zuletzt begleitete die Bank etwa Aventa und Biogena in das Einstiegssegment direct market (plus). Wie er meint, gibt es derzeit "einige kleinere Unternehmen, die den selben Weg einschlagen wollen", aber keine großen IPO-Kandidaten. "Was die Börse bräuchte, sind Kapitalerhöhungen, damit es mehr Liquidität in den Titeln gibt. Da sehe ich aber nichts kommen. Hier haben wir einfach eine zu starke Konkurrenz durch das Fremdkapital. Es ist weiterhin sehr günstig für Unternehmen, sich über Fremdkapital zu ...

