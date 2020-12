Die Anleger werden von dieser Aktie mal wieder völlig überrumpelt - allerdings natürlich im positiven Sinne! Was Tesla in den letzten Wochen und Monaten zu bieten hat, ist einfach nur der Wahnsinn! Die Gewinne sind riesig und jeden Tag geht es einfach so weiter. Man fragt sich, ob das ganze Konstrukt irgendwann zusammenbricht oder das Wachstum unermüdlich so weitergehen kann!

Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...