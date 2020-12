Daimler hat in China 2020 deutlich mehr Mercedes-Autos verkauft als im Vorjahr - und das trotz der der Virus-Pandemie. Das starke Momentum soll laut dem Management auch im neuen Jahr anhalten."Wir werden in diesem Jahr zweistellig wachsen", sagte China-Vorstand Hubertus Troska am Freitag in Peking. Die Zahl der 2019 verkauften Fahrzeuge - rund 693.000 Stück - habe man schon Ende November übertroffen. ...

