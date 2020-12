Die weltweit renommierte Auszeich-nung würdigt Unternehmen, die sich in besonderer Weise für umweltfreund-liche und innovative Lösungen in der Kälte- und Klimabranche einsetzen. Für GEA, bereits 2018 Gewinner bei den RAC Cooling Industry Awards in der Kategorie "Building Energy Project", war es nicht der einzige Erfolg bei den Awards 2020. Auch in der Kategorie "Building Energy Project of the Year" ging GEA als Sieger hervor und erhielt das Prädikat "highly commended".

Für GEA ging es bei dem Projekt von Quorn Foods um die Installation eines neuen Verdichters zur Leistungssteigerung - parallel zum Austausch eines defekten Kältesystems während eines geplanten Stillstands im Werk des Lebensmittelherstellers am Standort in North Yorkshire, Großbritannien. Sowohl der Kunde als auch die Juroren der RAC Cooling Industry Awards waren von der GEA Lösung begeistert. Durch die Investition in ein GEA Grasso Conversion Kit (GGCK) profitierte Quorn Foods von einem größeren Kompressor, der veraltete Geräte ersetzte und die Kühlleistung um weitere 7 % erhöhte. Dies verbesserte nicht nur die Effizienz ...

