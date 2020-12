Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RHI Magnesita -0,21% auf 38,92, davor 4 Tage im Plus (9,24% Zuwachs von 35,7 auf 39), ATX -0,38% auf 2713,69, davor 4 Tage im Plus (3,49% Zuwachs von 2632,17 auf 2723,92), ATX Prime -0,38% auf 1377,67, davor 4 Tage im Plus (3,34% Zuwachs von 1338,26 auf 1382,92), Immofinanz -0,47% auf 16,91, davor 4 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 16,48 auf 16,99), RBI -2% auf 16,66, davor 4 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 16,32 auf 17), OMV -2,16% auf 32,58, davor 3 Tage im Plus (2,97% Zuwachs von 32,34 auf 33,3), Petro Welt Technologies +3,26% auf 2,22, davor 3 Tage im Plus (5,21% Zuwachs von 2,11 auf 2,22). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (2 Plätze gutgemacht, von 7 auf 5); dazu, Andritz (-1, von 5 auf 6), Lenzing (-1, von 6 auf 7). ...

