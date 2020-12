Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen Intershop hat eine Gewerbeliegenschaft in Dietikon an einen schweizerischen institutionellen Anleger veräussert. Mit einem Verkaufspreis von 54 Millionen Franken habe man einen Gewinnbeitrag im tiefen zweistelligen Millionenbereich realisiert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die ...

