19.12.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Agrana veröffentlichte diese Woche Eckdaten zu ihrem 3. Quartal 2020/21. Bei einem leichten Umsatzplus von etwa 4% auf EUR 656 Mio. konnte das Unternehmen das Betriebsergebnis von EUR 18,1 Mio im Vorjahr auf EUR 28,5 Mio. steigern. In Summe erzielte Agrana in den ersten 3 Quartalen 2020/21 ein EBIT von EUR 84,3 Mio. (+20,8% j/j) was vor allem auf bessere Ergebnisse in den Segmenten Stärke und Zucker zurückzuführen ist. Nur das EBIT im Segment Frucht war aufgrund ...

