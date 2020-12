19.12.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Wienerberger gab bekannt, mit Übernahme des US-Unternehmens Meridian Brick in den USA den größten Akquisitionsschritt seit 15 Jahren zu machen. Meridian Brick ist der größten Produzent von Fassadensystemen in den USA mit 20 Werken und einem Umsatz von mehr als USD 400 Mio. Das Unternehmen ist in wichtigen Zielmärkten in den USA und Kanada präsent - darunter Texas, der US-Bundesstaat mit der höchsten Ziegelanwendung sowie Ontario, der größte ...

