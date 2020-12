In der neuen Handelswoche könnten gleich zwei gute Nachrichten wieder frische Impulse für die Aktie von Moderna geben. Zum einen gibt es News von der US-Arzneimittelbehörde FDA - zum anderen von der EU-Kommission.Notzulassung in den USADie FDA hat am Freitag dem Corona-Impfstoff des Pharma-Unternehmens Moderna eine Notfallzulassung erteilt. Schon am Montag könnte mit dem Einsatz des Präparats begonnen ...

