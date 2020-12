Standard & Poor's (S&P) hat das Rating der UNIQA Insurance Group mit "A-" und einem stabilen Ausblick bestätigt. Positiv ins Gewicht gefallen seien für S&P insbesondere die starke Marktposition in Österreich, CEE und Russland, die führende Rolle in der Krankenversicherung in Österreich sowie die "exzellente" Kapitalausstattung gemäß dem S&P Global Ratings Kapitalmodell, teilt Uniqa mit.

