Eigentlich würde man, nachdem was Nike am Freitagabend mitteilte, von steigenden Adidas-Kursen ausgehen. Doch der schwache Gesamtmarkt gibt der Aktie von Adidas am Montag keine Chance.Die Nachricht vom Freitagabend, dass der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike -1,19% im zweiten Geschäftsquartal seinen Nettogewinn um zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar steigerte, konnte die Adidas-Aktie -1,17% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...