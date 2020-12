Darum geht's im Video: Happy End eines turbulenten Börsenjahres! Nach dem Kursrutsch im Frühjahr markieren die US-Börsen neue Rekordstände und auch der DAX ist nicht weit von seinen Höchstständen entfernt. Wie weit könnten die Aktienkurse 2021 noch laufen, was bedeutet der neue US-Präsident Joe Biden für die Wirtschaft und die Finanzmärkte, wie attrativ ist ein Investment in Gold, welche Aktien stehen auf der Kaufliste - hier die Einschätzungen des langjährigen Finanzexperten Heiko Thieme - zugeschaltet aus Spanien. 00:00 - Ausblick 2021 - wieviel Potential haben DAX & Co? 03:35 - Was bedeutet der neue US-Präsident Joe Biden für die Börse & Wirtschaft 09:25 - China als Krisengewinner - jetzt noch einsteigen? 16:45 - Depot aufräumen zum Jahresende - jetzt Gewinne realisieren? 24:48 - Gold Investments - Heiko Thiemes Einschätzungen