Die Thimm Gruppe trauert um ihren Senior-Gesellschafter Klaus Thimm. Der Sohn des Unternehmensgründers Walter Felix Thimm und langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung starb am 9. Dezember 2020 plötzlich und unerwartet im Alter von 83 Jahren. Er hinterlässt eine Frau, vier Kinder sowie acht Enkelkinder. Klaus Thimm übernahm 1983 das Unternehmen seines Vaters in zweiter Generation. Unter seiner Leitung erlebte Thimm ein beachtliches Wachstum: Neben dem Firmensitz Northeim wurden Schritt für Schritt drei neue Werke in Deutschland (Castrop-Rauxel, Alzey und Eberswalde) sowie ein viertes in Všetaty, ...

