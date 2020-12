Der Bitcoin hat am Wochenende erstmals mehr als 24.000 Dollar gekostet. Zuletzt notierte die bekannte Kryptowährung bei rund 23.900 Dollar - und setzte damit die Rally der vergangenen Tage fort. Alleine in der vergangenen Woche zog der Bitcoin-Kurs um rund ein Fünftel an. Im längeren Vergleich ist der Höhenflug der nach Marktanteil größten Kryptowährung noch beeindruckender. Seit März, als der Tiefstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...