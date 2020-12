Do&Co und Delta Air Lines haben eine Zusammenarbeit beschlossen. Ab dem 16. März 2021 wird Do & Co für die nächsten zehn Jahre der Hub Caterer in Detroit (DTW) sein und alle Kurz- und Langstreckenflügen becatern. Detroit ist einer der größten Hubs von Delta Air Lines in den USA, mit mehr als 400 Abflügen pro Tag in 2019. "Dieser neue Vertragsabschluss ist ein bedeutender Schritt für Do & Co bei der Umsetzung der US-Expansionspläne", betont Do&Co.DO&CO ( Akt. Indikation: 51,90 /52,30, -3,52%) Bei FACC war, aufgrund der Corona-Krise und der damit erwarteten negativen Auswirkungen auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns, eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits (Gesamtvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...