MBB hat Mitte November die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht und erneut über ein zweistelliges Wachstum berichten können. So stiegen die Umsätze zwischen Juli und September um 16,2% auf 181,71mEUR, allerdings getrieben durch die Umsätze der in der zweiten Jahreshälfte erworbenen Friedrich Vorwerk Gruppe (Friedrich Vorwerk + Bohlen & Doyen). Diese leistete im dritten Quartal einen Umsatzbeitrag i.H.v. 83,94mEUR, nach 33,08mEUR im Vorjahresquartal. Bereinigt um die Umsätze der Vorwerk Gruppe ergab sich ein Umsatzrückgang von knapp 21%. Maßgeblich zurückzuführen ist dies auf die schwache Entwicklung der ebenfalls börsennotierten Aumann AG, deren Umsätze auch im dritten Quartal um 42,0% auf 39,03mEUR zurückgingen. Damit hat sich der Umsatzanteil der Gesellschaft im Gesamtkonzern von 43,0% im Vorjahr auf 21,5% zugleich halbiert. Dies ist auf die weiterhin bestehende Zurückhaltung aus der Automobilbranche zurückzuführen. Insgesamt verzeichnete der Technological Applications Bereich, in dem neben Aumann auch noch die Delignit AG sowie die OBO enthalten sind, einen Umsatzrückgang von 33,6% auf 58,22mEUR. Das Consumer Goods Segment, bestehend aus Hanke Tissue sowie CT Formpolster, verzeichnete ebenfalls einen Umsatzrückgang von 15,3% auf 17,64mEUR. Die DTS, spezialisiert auf IT Security und Cloud-Dienstleistungen, dagegen hat eine sehr starke Quartalsentwicklung verzeichnet und konnte den Umsatz um rund 48% auf 21,92mEUR steigern. Nach 9 Monaten erzielte MBB im Gesamtkonzern einen Umsatzanstieg von 25,2% auf 510,57mEUR, wobei auf die Vorwerk Gruppe ein Umsatz i.H.v. 221,90mEUR entfiel. Organisch ging der Umsatz aufgrund ebenfalls um 23,0% zurück. Aumann verzeichnete einen Umsatzrückgang von 38,4% auf 123,70mEUR und die Umsätze im Technological Applications Segment gingen um 33,1% auf 176,67mEUR zurück. Die Umsätze im Consumer Goods Bereich sanken ebenso um 14,0% auf 56,18mEUR. DTS verzeichnete hingegen wie auch im dritten Quartal einen zweistelligen Umsatzanstieg von 23,5% auf 55,82mEUR. Das Segment Infrastructure, bestehend aus der Vorwerk Gruppe sowie der DTS, erreichte nach 9 Monaten einen Umsatzanteil von 54,4% bzw. von 58,3% im dritten Quartal und zeigt damit deutlich die im vergangenen Jahr angestoßene Diversifizierung.



