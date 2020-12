Swiss Re -17.13% Alber (ETHIKMIX): Swiss Re habe ich wieder in das wikifolio aufgenommen. Für 2021 liegt das prognostizierte KGV bei 12 und die Dividendenrendite bei über 7%! Die Aktie ist im GCX Index gelistet und bietet in der hektischen Börsenzeit eine gewisse Stabilität. (21.12. 11:47) >> mehr comments zu Swiss Re: www.boerse-social.com/launch/aktie/swiss_re E.ON -2.90% Wolfgang921 (WWKIDS21): Untergewichten Kursziel 9 Euro - (21.12. 11:45) >> mehr comments zu E.ON: www.boerse-social.com/launch/aktie/eon_se Tele Columbus 12.28% Renditezone (ESG2020): Heute habe ich aufgrund des Übernahmeangebotes in Höhe von 3,25 EUR je Aktie die gesamte Position von Tele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...