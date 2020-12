Ort des Tages: Heinzel Holding GmbH Headquarter. Die Heinzel Group produziert an vier Standorten in Europa Marktzellstoff, Verpackungspapiere sowie Magazinpapiere und handelt weltweit mit Zellstoff, Papier, Altpapier und Karton. Sie arbeiten nachhaltig und zukunftsgerichtet. Nachhaltigkeit wird bei ihnen nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch betrachtet. Sie tragen aktiv zur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft in der Zellstoff- und Papierindustrie bei, indem sie nachwachsende Rohstoffe verwenden und das Recycling zu einem integralen Bestandteil ihres Geschäfts machen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.12.)

