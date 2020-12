Die Aktien von Nike (NKE.US) stiegen um mehr als 5% in die Höhe, nachdem das Unternehmen erfreuliche Quartalszahlen vorgelegt hatte. Der Hersteller von Sportbekleidung und -schuhen verdiente 78 Cents pro Aktie, was deutlich über den Erwartungen der Analysten von 62 Cents pro Aktie lag. Ein 80%iger Anstieg der Online-Verkäufe trug dazu bei, dass der Umsatz in den drei Monaten bis November um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...