Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zog am Montag zu Beginn der Weihnachtswoche einen schwarzen Tag ein. Der Leitindex SMI büsste über 2 Prozent ein und schloss so tief wie nie mehr seit der ersten Novemberwoche. Die in Grossbritannien und Südafrika ausgemachte neue und deutlich ansteckendere Variante des Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...