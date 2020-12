Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm -0,24% auf 84,2, davor 7 Tage ohne Veränderung , SBO -1,97% auf 29,8, davor 6 Tage im Plus (11,97% Zuwachs von 27,15 auf 30,4), Pierer Mobility AG 0% auf 64, davor 6 Tage im Plus (12,28% Zuwachs von 57 auf 64), VIG -2,21% auf 19,9, davor 5 Tage im Plus (2,78% Zuwachs von 19,8 auf 20,35), voestalpine -1,92% auf 29,16, davor 5 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 27,94 auf 29,73), CA Immo -0,84% auf 29,45, davor 4 Tage im Plus (4,58% Zuwachs von 28,4 auf 29,7), EVN -0,47% auf 16,94, davor 4 Tage im Plus (5,45% Zuwachs von 16,14 auf 17,02), Rosgix -0,27% auf 2932,41, davor 3 Tage im Plus (0,46% Zuwachs von 2927,07 auf 2940,48). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Zumtobel 5,89 (MA100: 5,9, xD, davor 31 Tage über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...