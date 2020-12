Denn aufgrund ihrer Effizienz erfüllen die Geräte auch zukünftig die Vorgaben der Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union für energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP), die in den nächsten Jahren weiter verschärft wird. Die intelligente EC-Elektronik bietet grundsätzlich eine stufenlose Drehzahlregelung mit optimalem Motorbetriebspunkt über den kompletten Drehzahlbereich. Das spart dauerhaft Betriebskosten, da unnötiger Energieverbrauch vermieden wird, und ist der entscheidende Vorteil gegenüber der veralteten AC-Technologie. Darüber hinaus arbeiten die Geräte dank der eingesetzten Sichelleiseläufer-Ventilatoren gleichmäßig ruhig, dadurch sind auch bei hoher Leistung angemessene Geräuschemissionen sichergestellt. Insgesamt bilden die Lufterhitzer der drei Serien "TOP", "TIP" und "Ultra" ein Leistungsspektrum von 6,5 bis 89 kW ab. Damit ist Kampmann der einzige Hersteller am Markt, der eine Produktauswahl in diesem Umfang allein mit EC-Technologie anbietet. So lässt sich für jedes Projekt eine individuell passende Lösung finden, die alle objektspezifischen Anforderungen optimal erfüllt. Das gibt Fachhandwerkern Sicherheit durch Routine bei der Planung und Installation, denn anstatt mit einer Vielzahl verschiedener Produkte und Technologien können sie immer wieder mit den gleichen Geräten arbeiten. Die Modelle der Serie "Bauheizer" für den vorübergehenden Einsatz im Bauobjekt wurden im Übrigen ebenfalls vollständig auf die EC-Technologie umgestellt.

Zubehörteile im Baukastensystem

