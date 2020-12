Der Chemiekonzern Ineos Styrolution hat im chinesischen Ningbo mit dem Bau einer Großanlage zur Produktion von Acrylnitril-Butadiien-Styrol begonnen. Damit will das Unternehmen ab 2023 jährlich 600 kt ABS produzieren. Die Entwicklung des neuen Standorts ist Teil der größeren Expansionspläne von Ineos Styrolution in China, nachdem zuvor zwei Polystyrol-Produktionsstätten in Ningbo und Foshan erworben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...