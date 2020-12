Bereits zum dritten Mal veröffentlicht Südpack einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht. In der aktuellen Publikation werden die in den Jahren 2018 und 2019 erzielten Fortschritte in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales transparent kommuniziert. Zu den Schwerpunkten zählen insbesondere die Roadmap für nachhaltige Folienverpackungen von Südpack sowie die Implementierung von Wertstoffkreisläufen im eigenen Unternehmen. Nachhaltigkeit ist bei Südpack ein elementarer Baustein der Unternehmensstrategie. Als Folienhersteller und Partner bei der Entwicklung von nachhaltigen Verpackungskonzepten ...

