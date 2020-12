Der Spezialglashersteller Schott hat die Produktion in seinem neuen Werk für Pharmaglas in China aufgenommen. Das Werk soll hochwertige Fiolax Borosilikatglas-Röhren produzieren - das Basismaterial für pharmazeutische Verpackungen wie Fläschchen, Ampullen, Spritzen und Karpulen, auf die die überwiegende Mehrheit der Covid-19 Impfstoffprojekte angewiesen ist. Schott hat 60 Mio. Euro in das Werk investiert, als Teil einer 1-Milliarde-USD-Investition in sein globales Pharmageschäft. Die neue Anlage wurde bereits Mitte November nach nur 15 Monaten Bauzeit in Betrieb genommen. "Das ist ein neuer Rekord ...

