Die CA Immo hat in Lübeck ein ca. 6.000 m² großes Grundstück an das Unternehmen Citygrove mit einem Aufschlag von über 800 Prozent auf den Buchwert (3. Quartal 2020, ca. 0.4 Mio. Euro gem. IAS 2 bilanziert zu historischen Anschaffungskosten) veräußert. Für das Grundstück ist die Realisierung eines Hotels vorgesehen.CA Immo ( Akt. Indikation: 29,70 /29,95, 1,27%) Die Wiener Privatbank informiert, dass aufgrund der Covid-19 bedingten Marktentwicklungen und den damit in Verbindung stehenden Auswirkungen auf ein bestehendes Kreditgeschäft, für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich Risikovorsorgen zu bilden sein werden. Die genaue Höhe wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2020 zu bestimmen sein. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...