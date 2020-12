Daquas sei mit einem Umsatz von rund 16 Millionen Euro einer der Top Cloud Solution Provider (CSP) für Microsoft, teilte ALSO am Dienstag mit. Finanzielle Angaben zur Übernahme wurden keine gemacht.Die Übernahme unterstreiche die Wachstumsstrategie von ALSO im nutzungsbasierten Geschäft, heisst es weiter. Nebst der Erfahrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...