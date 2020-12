New York (awp) - Die Credit Suisse Group muss ihre Schutzmassnahmen gegen Geldwäsche in den USA verstärken. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat Mängel im US-Geschäft der Schweizer Bank festgestellt. Die Bank hat in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung mit der US-Notenbank unterzeichnet, wie das Fed am Dienstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...