Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (250g, philoro) -0,6% auf 12446, davor 5 Tage im Plus (2,83% Zuwachs von 12177 auf 12521), Goldbarren (1oz, philoro) -0,59% auf 1580,3, davor 5 Tage im Plus (2,77% Zuwachs von 1546,8 auf 1589,6), Silber Philharmoniker 1/1 -0,43% auf 27,97, davor 5 Tage im Plus (8,37% Zuwachs von 25,92 auf 28,09), UBM 0% auf 35,5, davor 4 Tage im Plus (5,65% Zuwachs von 33,6 auf 35,5), FACC +1,19% auf 8,49, davor 4 Tage im Minus (-3,78% Verlust von 8,72 auf 8,39), Addiko Bank +0,67% auf 9, davor 4 Tage im Minus (-2,83% Verlust von 9,2 auf 8,94), Erste Group +2,45% auf 24,63, davor 4 Tage im Minus (-5,47% Verlust von 25,43 auf 24,04), SW Umwelttechnik -0,94% auf 42,2, davor 3 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 41 auf 42,6), S Immo +2,93% auf 16,18, davor 3 Tage im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...