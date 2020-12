Bayer hat in Wuppertal eine Biopharma-Anlage an das chinesische Pharmaunternehmen Wuxi Biologics verkauft. Dort sollen künftig Wirkstoffe gegen Covid-19 produzieert werden. Die Vereinbarung zwischen Bayer und Wuxi umfasst auch einen langfristigen Mietvertrag sowie Serviceleistungen. Wuxi Biologics will die Anlage nutzen, um Wirkstoffe für COVID-19-Impfstoffe sowie andere Biologika herzustellen, und plant zusätzliche Investitionen in die Prozessausrüstung am Standort. Bayer will dem Käufer beim Anfahren ...

