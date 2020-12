Neste hat sich das Ziel gesetzt, ab 2030 jährlich 1 Mio. t Kunststoffabfall aus dem chemischen Recycling zu verarbeiten. Das Unternehmen plant verflüssigte Kunststoffabfälle als Rohstoff für seine fossile Raffinerie und somit als hochwertiges Drop-in-Rohmaterial für die Herstellung von neuen Kunststoffen zu nutzen. Neste hat in diesem Herbst in seiner Raffinerie in Finnland 400 t von verflüssigten Kunststoffabfällen aus dem chemischen Recycling verarbeitet. Ein Betrag, der der jährlichen Menge an Plastikabfall entspricht, der von 20.000 durchschnittlichen europäischen Bürgern erzeugt wird (Berechnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...